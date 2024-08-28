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Через аварію частина жителів на столичній Оболоні залишилася без води

Київ • УНН

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У Києві на вулиці Героїв Дніпра сталася аварія, що вплинула на водопостачання. Кілька будинків залишилися без води, ремонтна бригада "Київводоканалу" працює над усуненням пошкодження, а для забезпечення питною водою направлено автоцистерну.

У Києві сталася аварія, через яку без водопостачання залишилися жителі на столичній Оболоні, ремонтна бригада зайнялася відключенням пошкодженого виходу з бойлера, повідомили у КМДА у середу, пише УНН.

Деталі

"Фахівці "Київводоканалу" локалізували аварійну ситуацію на вулиці Героїв Дніпра. Зараз ремонтна бригада виконує відключення пошкодженого виходу з бойлера", - повідомили у КМДА з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал".

На час виконання робіт, як повідомляється, без водопостачання залишились будинки за адресами: вул. Героїв Дніпра, 34-А, 34-Б, 36.

Для забезпечення споживачів питною водою, за даними КМДА, направлено автоцистерну на адресу: вул. Героїв Дніпра, 32-А.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що на Оболоні утворилось кількаметрове провалля. Асфальт провалився і швидко наповнився водою. Ще до приїзду комунальників місцеві огородили небезпечне місце стрічкою, вказує КИЇВ24, публікуючи фото.

Екстрені відключення світла у Києві та низці областей скасовано28.08.24, 11:02 • 19743 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКиїв

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