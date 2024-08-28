Из-за аварии часть жителей на столичной Оболони осталась без воды

В Киеве произошла авария, из-за которой без водоснабжения остались жители на столичной Оболони, ремонтная бригада занялась отключением поврежденного выхода из бойлера, сообщили в КГГА в среду, пишет УНН.

Детали

"Специалисты "Киевводоканала" локализовали аварийную ситуацию на улице Героев Днепра. Сейчас ремонтная бригада выполняет отключение поврежденного выхода из бойлера", - сообщили в КГГА со ссылкой на ЧАО "АК "Киевводоканал".

На время выполнения работ, как сообщается, без водоснабжения остались дома по адресам: ул. Героев Днепра, 34-А, 34-Б, 36.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, по данным КГГА, направлено автоцистерну по адресу: ул. Героев Днепра, 32-А.

Между тем местные СМИ сообщают, что на Оболони образовалась многометровая пропасть. Асфальт провалился и быстро наполнился водой. Еще до приезда коммунальщиков местные оградили опасное место лентой, указывает КИЕВ24, публикуя фото.

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