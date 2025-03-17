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Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Київ • УНН

 • 172004 перегляди

Внаслідок нічної дронової атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у кількох областях. Споживання електроенергії в Україні зросло через похолодання, тому були обмеження для промисловості.

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Внаслідок нічної дронової атаки рф на енергетику є знеструмлені споживачі у кількох областях, водночас споживання електроенергії в Україні сьогодні зросло на тлі погіршення погоди, вранці в усіх регіонах були обмеження для промисловості та бізнесу, слід споживати електроенергію ощадливо, повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Наслідки обстрілів

"Уночі ворог здійснив дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах. Внаслідок пошкодження обладнання - на ранок є знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням наслідків обстрілу", - сказано у повідомленні.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Причина - відчутне похолодання, порівняно з кінцем минулого тижня. А також - хмарна погода у більшості регіонів, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій", - вказали в Укренерго.

Сьогодні на 9:30, як зазначається, рівень споживання був на 3,1% вищим, ніж попереднього робочого дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні з 06:00 до 09:00 в усіх регіонах застосовувались заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Станом на зараз - обмеження не застосовуються, але необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години - з 16:00 до 20:00

- наголосили в Укренерго.

І вказали, що ситуація в енергосистемі може змінюватись.

На Полтавщині через атаку рф аварійні відключення світла17.03.25, 08:38 • 14459 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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