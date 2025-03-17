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Из-за атаки рф есть обесточивания в нескольких областях, утром были ограничения для промышленности - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 171992 просмотра

В результате ночной дроновой атаки рф на энергетику есть обесточенные потребители в нескольких областях. Потребление электроэнергии в Украине выросло из-за похолодания, поэтому были ограничения для промышленности.

Из-за атаки рф есть обесточивания в нескольких областях, утром были ограничения для промышленности - Укрэнерго

В результате ночной дроновой атаки рф на энергетику обесточены потребители в нескольких областях, в то же время потребление электроэнергии в Украине сегодня возросло на фоне ухудшения погоды, утром во всех регионах были ограничения для промышленности и бизнеса, следует потреблять электроэнергию экономно, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Последствия обстрелов

"Ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах. В результате повреждения оборудования - на утро есть обесточенные потребители. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над устранением последствий обстрела", - сказано в сообщении.

Потребление

"Потребление электроэнергии возросло. Причина - ощутимое похолодание, по сравнению с концом прошлой недели. А также - облачная погода в большинстве регионов, что обусловливает более низкую эффективность бытовых солнечных электростанций", - указали в Укрэнерго.

Сегодня на 9:30, как отмечается, уровень потребления был на 3,1% выше, чем в предыдущий рабочий день.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме сегодня с 06:00 до 09:00 во всех регионах применялись меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса. По состоянию на сейчас - ограничения не применяются, но необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы - с 16:00 до 20:00

- отметили в Укрэнерго.

И указали, что ситуация в энергосистеме может меняться.

В Полтавской области из-за атаки рф аварийные отключения света17.03.25, 08:38 • 14454 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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