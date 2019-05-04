Чемпіон світу та Європи Хаві анонсував завершення кар'єри
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Чотириразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА в складі "Барселони" Хаві Ернандес оголосив, що завершить кар'єру в кінці сезону, повідомляє УНН з посиланням на AS.
"Це мій останній сезон в якості футболіста. З нетерпінням чекаю, коли дізнаюся, що чекає мене в майбутньому в якості тренера", - розповів 39-річний гравець.
Нинішній сезон володар 34-х трофеїв, як і попередні три, провів за катарський ФК "Аль-Садд" – 16 матчів, 5 голів і 6 асистів.
У складі "Барселони", за яку виступав з 1998 по 2015 роки (769 матчів, 85 голів, 182 результативні паси) Хаві став восьмиразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, двічі став переможцем Суперкубка УЄФА і взяв інші трофеї. Окрім того додамо, Хаві став чемпіоном світу (ПАР-2010) і дворазовим чемпіоном Європи (Австрія/Швейцарія-2008, Польща/Україна-2012).
Нагадаємо, нападник “Барселони” Ліонель Мессі залишився задоволеним результатом першого півфінального протистояння Ліги чемпіонів із англійським “Ліверпулем”.