Чемпион мира и Европы Хави анонсировал завершение карьеры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе "Барселоны" Хави Эрнандес объявил, что завершит карьеру в конце сезона, сообщает УНН со ссылкой на AS.
"Это мой последний сезон в качестве футболиста. С нетерпением жду, когда узнаю, что ждет меня в будущем в качестве тренера", - рассказал 39-летний игрок.
Нынешний сезон обладатель 34-х трофеев, как и предыдущие три, провел за катарский ФК "Аль-Садд" - 16 матчей, 5 голов и 6 ассистов.
В составе "Барселоны", за которую выступал с 1998 по 2015 годы (769 матчей, 85 голов, 182 результативных паса) Хави стал восьмикратным чемпионом Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал победителем Суперкубка УЕФА и взял другие трофеи. Кроме того добавим, Хави стал чемпионом мира (ЮАР-2010) и двукратным чемпионом Европы (Австрия/Швейцария-2008, Польша/Украина-2012).
Напомним, нападающий "Барселоны" Лионель Месси остался доволен результатом первого полуфинального противостояния Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем".