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Мессі назвав блискучим результат матчу Ліги чемпіонів з "Ліверпулем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Нападник “Барселони” Ліонель Мессі залишився задоволеним результатом першого півфінального протистояння Ліги чемпіонів із англійським “Ліверпулем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Останній момент в грі Дембеле, звичайно, повинен був реалізовувати. Тоді на „Енфілді“ було б простіше. Але і 3:0 — блискучий результат. Ми впоралися зі швидкісною і атлетичною грою „Ліверпуля“. Звичайно, „Барса“ не звикла грати без м’яча, так що знадобилося віддати дуже багато сил. Але ми добре зробили свою роботу”, — наголосив бомбардир.

Наставник каталонців віддав належне Мессі за дубль у грі з “мерсисайдцями”.

“Ліонель завжди підносить сюрпризи. Той штрафний був призначений на серйозній дистанції від воріт, і я не знав, чи буде він бити. Не знаю, як він це робить, але він постійно домагається успіху. Мессі завжди проявляє себе, коли нашій команді це потрібно найбільше. Він вселяє страх у всіх наших супротивників”, — додав Вальверде.

Нагадаємо, що “Барселона” на “Камп Ноу” завдала “Ліверпулю” поразки 3:0.

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