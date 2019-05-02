Месси назвал блестящим результат матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

“Последний момент в игре Дембеле, конечно, должен был реализовывать. Тогда на „Энфилде“ было бы проще. Но и 3:0 — блестящий результат. Мы справились со скоростной и атлетической игрой „Ливерпуля“. Конечно, „Барса“ не привыкла играть без мяча, так что понадобилось отдать очень много сил. Но мы хорошо сделали свою работу”, — отметил бомбардир.

Наставник каталонцев отдал должное Месси за дубль в игре с “мерсисайдцами”.

“Лионель всегда преподносит сюрпризы. Тот штрафной был назначен на серьезной дистанции от ворот, и я не знал, будет ли он бить. Не знаю, как он это делает, но он постоянно добивается успеха. Месси всегда проявляет себя, когда нашей команде это нужно больше всего. Он внушает страх во всех наших противников”, — добавил Вальверде.

Напомним, что “Барселона” на “Камп Ноу” нанесла “Ливерпулю” поражения 3:0.