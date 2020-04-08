Чемпіон світу Джошуа назвав кращих боксерів в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі - британець Ентоні Джошуа, склав для порталу Fighthype список кращих боксерів в історії цього виду спорту, передає УНН.
Британець роздав звання кращих в різних номінаціях. До його списку не потрапив жоден з представників України.
"Я почну з "IQ". Це складно. Шугар Рей Робінсон або Рей Леонард. Я назву Леонарда, тому що він ближчий до моєї ери. Той, хто вміє тримати удар - я б вибрав Евандера Холіфілда. "Мужність і підборіддя" також Холіфілд. Джеб - Ларрі Холмса. Робота ніг - Мухаммед Алі. Рухи головою - Майк Тайсон", - відзначив британець.
Як повідомляв УНН, Джошуа зізнався у бажанні стати абсолютним чемпіоном світу у "хевівейті".