Чемпион мира Джошуа назвал лучших боксеров в истории

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56842 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66247 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 79969 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78659 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 102225 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83800 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102375 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105761 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130844 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130292 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Чемпион мира Джошуа назвал лучших боксеров в истории

Чемпион мира Джошуа назвал лучших боксеров в истории

Киев  •  УНН

 • 32750 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе - британец Энтони Джошуа, составил для портала Fighthype список лучших боксеров в истории этого вида спорта, передает УНН.

Британец раздал звание лучших в различных номинациях. В его список не попал ни один из представителей Украины.

"Я начну с IQ. Это сложно. Шугар Рэй Робинсон или Рэй Леонард. Я назову Леонарда, потому что он ближе к моей эре. Тот, кто умеет держать удар - я бы выбрал Эвандера Холифилда. "Мужество и подбородок" также Холифилд. Джеб - Ларри Холмса. Работа ног - Мухаммед Али. Движения головой - Майк Тайсон", - отметил британец.

Как сообщал УНН, Джошуа признался в желании стать абсолютным чемпионом мира в "хэвивейте".

Украинские Национальные Новости

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