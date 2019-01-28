Чехія зацікавлена у збережені статусу України як ключового транзитера газу в Європу

"Україна та Чехія зацікавлені у збережені статусу України як ключового транзитера природного газу в Європу. Україна вдячна уряду Чехії за його чітку та послідовну позицію щодо проекту "Північний Потік -2", - цитує прес-служба заяву міністра.



"Ми завжди покладались на підтримку наших чеських друзів. Сьогодні також обговорювали питання енергетичної безпеки, спільних дій проти "Північного Потоку-2", який за визначенням є політично вмотивованим і призначений для того, щоб маніпулювати європейською політикою", - сказав Клімкін.



За словами міністра, для Чехії також важливий і газовий транзит, і нафтовий транзит.



"Вона добре розуміє значення цього для енергетичної безпеки Європи. Ми будемо наші спільні зусилля в цій сфері неодмінно продовжувати", - зазначив він.



Як повідомляв УНН, "Газпром" побудував вже понад 20% "Північного потоку-2".