Чехія зацікавлена у збережені статусу України як ключового транзитера газу в Європу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна та Чехія зацікавлені у збережені статусу України як ключового транзитера природного газу в Європу. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з чеським колегою Томашом Петршічеком, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.
"Україна та Чехія зацікавлені у збережені статусу України як ключового транзитера природного газу в Європу. Україна вдячна уряду Чехії за його чітку та послідовну позицію щодо проекту "Північний Потік -2", - цитує прес-служба заяву міністра.
"Ми завжди покладались на підтримку наших чеських друзів. Сьогодні також обговорювали питання енергетичної безпеки, спільних дій проти "Північного Потоку-2", який за визначенням є політично вмотивованим і призначений для того, щоб маніпулювати європейською політикою", - сказав Клімкін.
За словами міністра, для Чехії також важливий і газовий транзит, і нафтовий транзит.
"Вона добре розуміє значення цього для енергетичної безпеки Європи. Ми будемо наші спільні зусилля в цій сфері неодмінно продовжувати", - зазначив він.
Як повідомляв УНН, "Газпром" побудував вже понад 20% "Північного потоку-2".