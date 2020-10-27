Чехія вводить комендантську годину через поширення COVID-19

"Уряд Чехії вводить комендантську годину, а також обмежує роботу магазинів по неділях в рамках більш жорстких заходів, вжитих у понеділок для стримування поширення коронавірусу", - пише видання.

Відзначається, що комендантська година діятиме з 28 жовтня по 3 листопада, і триватиме з 21:00 до 5 ранку кожен день, повідомив міністр охорони здоров'я Роман Примула після засідання уряду. Винятки становитимуть поїздки по роботі, а також відвідування сім'ї.

Додається, що магазини роздрібної торгівлі, все ще працюють в рамках діючих обмежень, також повинні закриватися до 20:00 і в неділю, за винятком заправних станцій і аптек.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив з 24 жовтня нічний комендантський час і використання масок на вулиці як додаткові заходи щодо стримування поширення коронавірусу.