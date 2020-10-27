Чехия вводит комендантский час из-за распространения COVID-19

“Правительство Чехии вводит комендантский час, а также ограничивает работу магазинов по воскресеньям в рамках более жестких мер, принятых в понедельник для сдерживания распространения коронавируса”, — пишет издание.

Отмечается, что комендантский час будет действовать с 28 октября по 3 ноября, и будет длиться с 21:00 до 5 утра каждый день, сообщил министр здравоохранения Роман Примула после заседания правительства. Исключения составят поездки по работе, а также посещения семьи.

Добавляется, что магазины розничной торговли, все еще работающие в рамках действующих ограничений, также должны закрываться к 20:00 и по воскресеньям, за исключением заправочных станций и аптек.

Напомним, Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил с 24 октября ночной комендантский час и использование масок на улице как дополнительные меры по сдерживанию распространения коронавируса.