Чехія викликала посла рф через удар по Грозі

Цитата

"Ми можемо підтвердити, що міністр Ліпавський через свого заступника вирішив викликати російського посла через нещодавній варварський напад на цивільних осіб у селі Гроза", - заявили в міністерстві.

Доповнення

Востаннє міністр зовнішніх справ Чехії Ян Липавський викликав російського посла до свого кабінету в жовтні минулого року через кричущі порушення міжнародного права та незаконну анексію українських територій.

Наразі на найвищому рівні чеської політики точаться дебати про те, чи повинна Чехія мати власного посла в москві. Президент Петр Павел близько двох тижнів тому заявив, що не може собі уявити відновлення посади посла на цей момент. За словами міністра зовнішніх справ Чехії Яна Ліпавського, відносини між країнами дуже погані, але присутність в росії не повинна бути ослаблена.

Додамо

Братам Мамонам, які навели удар російських військ по селу Гроза, заочно оголошено про підозру, у селі проходять слідчі дії для розшуку тих, хто надав навідникам інформацію про поминки у кафе та присутніх.

Встановлено особистість 56 загиблих внаслідок удару рф по кафе у Грозі Харківської області, троє людей вважаються зниклими безвісти, пятеро поранені.