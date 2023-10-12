Чехия вызвала посла рф из-за удара по Грозе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Посла россии в Чехии александра змеевского вызвали в МИД из-за нападения рф 5 октября на мирных жителей в украинском селе Гроза Харьковской области. Об этом сегодня заявило министерство иностранных дел Чехии в ответ на запрос агентства Ceskenoviny, пишет УНН.
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"Мы можем подтвердить, что министр Липавский через своего заместителя решил вызвать российского посла из-за недавнего варварского нападения на гражданских лиц в селе Гроза", - заявили в министерстве.
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Последний раз министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызывал российского посла в свой кабинет в октябре прошлого года из-за вопиющих нарушений международного права и незаконной аннексии украинских территорий.
Сейчас на самом высоком уровне чешской политики идут дебаты о том, должна ли Чехия иметь собственного посла в москве. Президент Петр Павел около двух недель назад заявил, что не может себе представить восстановление должности посла на данный момент. По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, отношения между странами очень плохие, но присутствие в России не должно быть ослаблено.
Добавим
Братьям Мамонам, которые навели удар российских войск по селу Гроза, заочно объявлено о подозрении, в селе проходят следственные действия для розыска тех, кто предоставил наводчикам информацию о поминках в кафе и присутствующих.
Установлена личность 56 погибших в результате удара рф по кафе в Грозе Харьковской области, три человека считаются пропавшими без вести, пятеро ранены.