Чехія відновила авіасполучення з Великою Британією
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. З Великобританії в Чехію з середи можна повернутися авіарейсами, але за умови наявності негативного тесту на COVID-19. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек, передає УНН з посиланням на “Радіо Прага”.
Перед посадкою в літак пасажирові необхідно пред’явити негативний тест на антиген SARS-CoV-2 або ПЛР-тест, зроблений у Великобританії. У Чеській Республіці прибулі зобов’язані пройти домашній карантин і зробити повторний тест через не менш ніж п’ять днів.
У понеділок, 21 грудня, Чехія призупинила пасажирське авіасполучення зі Сполученим Королівством, де з’явився новий штам коронавіруса. Для прибуваючих з Великої Британії була введена обов’язкова 10-денна домашня самоізоляція, яка може бути достроково припинена, якщо через п’ять днів після її початку тести продемонструють у прибулих негативний результат на коронавірус.
За словами глави МЗС Чехії Томаша Петршічека, чеські дипломати домагаються від Франції дозволу для чехів на проїзд через її територією, перш за все для водіїв вантажного транспорту з Британії.
Як повідомляв УНН, через пандемію COVID-19 в Чехії продовжили надзвичайний стан до 22 січня.