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Чехия возобновила авиасообщение с Великобританией

Киев • УНН

 • 11282 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Из Великобритании в Чехию со среды можно вернуться авиарейсами, но при условии наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, передает УНН, со ссылкой на “Радио Прага”.

Чехия возобновила авиасообщение с Великобританией

Перед посадкой в самолет пассажиру необходимо предъявить отрицательный тест на антиген SARS-CoV-2 либо ПЦР-тест, сделанный в Великобритании. В Чешской Республике прибывшие обязаны пройти домашний карантин и сделать повторный тест спустя не менее пяти дней.

В понедельник, 21 декабря, Чехия приостановила пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством, где появилась новый штамм коронавируса. Для прибывающих из Великобритании была введена обязательная 10-дневная домашняя самоизоляция, которая может быть досрочно прекращена, если через пять дней после ее начала тесты продемонстрируют у прибывших отрицательный результат на коронавирус.

По словам главы МИД Чехии Томаша Петршичека, чешские дипломаты добиваются от Франции разрешения для чехов на проезд через ее территорию, прежде всего для водителей грузового транспорта в Британии.

Как сообщал УНН, из-за пандемии COVID-19 в Чехии продлили чрезвычайное положение до 22 января.

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