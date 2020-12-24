Чехия возобновила авиасообщение с Великобританией

Перед посадкой в самолет пассажиру необходимо предъявить отрицательный тест на антиген SARS-CoV-2 либо ПЦР-тест, сделанный в Великобритании. В Чешской Республике прибывшие обязаны пройти домашний карантин и сделать повторный тест спустя не менее пяти дней.

В понедельник, 21 декабря, Чехия приостановила пассажирское авиасообщение с Соединенным Королевством, где появилась новый штамм коронавируса. Для прибывающих из Великобритании была введена обязательная 10-дневная домашняя самоизоляция, которая может быть досрочно прекращена, если через пять дней после ее начала тесты продемонстрируют у прибывших отрицательный результат на коронавирус.

По словам главы МИД Чехии Томаша Петршичека, чешские дипломаты добиваются от Франции разрешения для чехов на проезд через ее территорию, прежде всего для водителей грузового транспорта в Британии.

Как сообщал УНН, из-за пандемии COVID-19 в Чехии продлили чрезвычайное положение до 22 января.