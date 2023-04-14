Чехія оцінила витрати на біженців з України у близько 1,5 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Загальні витрати через приплив українських біженців від початку повномасштабної війни рф проти України в лютому минулого року до кінця березня 2023 року у Чехії становили 33,5 млрд крон (приблизно 1,5 млрд євро), з посиланням на дані Мінфіну країни повідомляє Radio Prague International, пише УНН.
Деталі
23,4 млрд крон (близько 1 млрд євро) надійшло з держбюджету, повідомило Міністерство фінансів.
Відомство також зазначає, що близько 100 000 біженців після прибуття до Чеської Республіки почали працювати, тож до держскарбниці повертаються вкладені кошти.
Найбільш відчутну статтю витрат становлять соціальні допомоги — 11,1 млрд крон (близько 475 млн євро). Витрати на охорону здоров'я становили 5,6 млрд крон (близько 240 млн євро), витрати, пов'язані з житлом, — 6,8 млрд крон (близько 291 млн євро). Міністерство раніше вказувало, що гроші, виділені за проживання прибулих, отримали чеські громадяни і фірми, які пропонували житло біженцям.
Доповнення
З початку російського вторгнення в Україну Чехія надала візи тимчасового захисту приблизно 504 000 українських біженців. За даними МВС Чехії, близько третини біженців повернулися в Україну. Станом на 1 квітня в країні налічувалося приблизно 325 000 біженців. Майже 30% з них становлять діти, дві третини дорослих — жінки, дехто є літніми людьми.
Нагадаємо
У Чехії з липня посилюють умови отримання допомоги для українських біженців.