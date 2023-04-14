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Чехия оценила расходы на беженцев из Украины в около 1,5 млрд евро

Чехия оценила расходы на беженцев из Украины в около 1,5 млрд евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Общие расходы из-за притока украинских беженцев с начала полномасштабной войны рф против Украины в феврале прошлого года до конца марта 2023 года в Чехии составили 33,5 млрд крон (около 1,5 млрд евро), со ссылкой на данные Минфина страны сообщает Radio Prague International, пишет УНН.

Детали

23,4 млрд крон (около 1 млрд евро) поступило из госбюджета, сообщило Министерство финансов.

Ведомство также отмечает, что около 100 000 беженцев после прибытия в Чешскую Республику начали работать, поэтому в госказну возвращаются вложенные средства.

Наиболее ощутимую статью расходов представляют социальные пособия — 11,1 млрд крон (около 475 млн евро). Расходы на здравоохранение составили 5,6 млрд крон (около 240 млн евро), расходы, связанные с жильем, — 6,8 млрд крон (около 291 млн евро). Министерство ранее указывало, что деньги, выделенные за проживание прибывших, получили чешские граждане и фирмы, которые предлагали жилье беженцам.

Дополнение

С начала российского вторжения в Украину Чехия предоставила визы временной защиты примерно 504 000 украинских беженцам. По данным МВД Чехии, около трети беженцев вернулись в Украину. По состоянию на 1 апреля в стране насчитывалось примерно 325 000 беженцев. Почти 30% из них составляют дети, две трети взрослых — женщины, некоторые являются пожилыми людьми.

Напомним

В Чехии с июля ужесточают условия получения пособий для украинских беженцев.

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