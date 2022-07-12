"Чекаємо на гарні новини": Резніков поговорив з міністром оборони Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Міністр оборони Олексій Резніков обговорив з німецькою колегою Крістін Ламбрехт надання Україні нового озброєння. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Резнікова.
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"Провів плідну онлайн-зустріч зі своєю колегою міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке зміцнить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим німецьким партнерам за непохитну підтримку України. Невдовзі чекаємо на гарні новини", – написав Резніков.
Нагадаємо
Міноборони Німеччини відмовилося передати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs.