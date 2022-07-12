"Ждем хороших новостей": Резников поговорил с министром обороны Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Министр обороны Алексей Резников обсудил с немецкой коллегой Кристин Ламбрехт предоставление Украине нового вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Резникова.
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"Провел плодотворную онлайн-встречу со своей коллегой министром обороны Германии Кристин Ламбрехт. Мы обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое укрепит нашу обороноспособность. Спасибо нашим немецким партнерам за непоколебимую поддержку Украины. Вскоре ждем хороших новостей", – написал Резников.
Напомним
Минобороны Германии отказалось передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs.