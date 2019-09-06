Чеферін розповів, за яких умов Україна зможе прийняти фінал Ліги Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Вчора, 5 вересня, у столичному Будинку футболу відбулася робоча зустріч президента УЄФА Александера Чеферіна з представниками Української асоціації футболу. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Учасники зустрічі обговорили низку питань. Йшлося, зокрема, про перспективи проведення в нашій країні чемпіонату світу з футболу серед збірних U-17 або U-20, матчу за Суперкубок УЄФА чи фіналу Ліги Європи, організацію в Києві одного з найближчих Конгресів УЄФА, а також проект будівництва першої в історії України бази для національних збірних.

Умови, від яких залежать перспективи проведення в Україні матчу за Суперкубок УЄФА або фіналу Ліги Європи УЄФА, назвав Чеферін.

"В УЄФА діє практика, відповідно до якої перемогу отримує та заявка, яка буде найкращою. Якщо ви розбудовуєте інфраструктуру, то матимете можливість провести турніри великого значення.

Ваша робота з розбудови спортивної інфраструктури та розвитку масового футболу досягла певних успіхів. Але не менш важливим є те, що в України є чудовий лобіст у Виконавчому комітеті УЄФА — Андрій Павелко. Це дуже сильний представник!", - заявив він.

Нагадаємо, Чеферін прибув на запрошення Павелка 4 вересня і пробув у столиці з візитом 2 дні. Це був третій візит президента УЄФА в Україну.

Також нагадаємо, у лютому поточного року Чеферіна було переобрано президентом УЄФА, а Павелко тоді ж став членом Виконкому УЄФА від України.

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