Чеферин рассказал, при каких условиях Украина сможет принять финал Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Вчера, 5 сентября, в столичном Доме футбола состоялась рабочая встреча президента УЕФА Александера Чеферин с представителями Украинской ассоциации футбола. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Участники встречи обсудили ряд вопросов. Речь шла, в частности, о перспективах проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу среди сборных U-17 или U-20 матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы, организацию в Киеве одного из ближайших Конгрессов УЕФА, а также проект строительства первой в истории Украины базы для национальных сборных.
Условия, от которых зависят перспективы проведения в Украине матча за Суперкубок УЕФА или финала Лиги Европы УЕФА назвал Чеферин.
"В УЕФА действует практика, согласно которой победу одерживает та заявка, которая будет лучшей. Если вы развиваете инфраструктуру, то сможете провести турниры большого значения.
Ваша работа по развитию спортивной инфраструктуры и развития массового футбола достигла определенных успехов. Но не менее важным является то, что в Украине есть замечательный лоббист в Исполнительном комитете УЕФА - Андрей Павелко. Это очень сильный представитель!" - заявил он.
Напомним, Чеферин прибыл по приглашению Павелко 4 сентября и пробыл в столице с визитом 2 дня. Это был третий визит президента УЕФА в Украину.
Также напомним, в феврале текущего года Чеферин был переизбран президентом УЕФА, а Павелко тогда же стал членом Исполкома УЕФА от Украины.