Частина Києва залишилась без електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Подільському, Святошинському і Шевченківському районах Києва у суботу о 00:33 сталося масове аварійне відключення електропостачання, на ремонт якого знадобиться більше 5 годин. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.
Відсутнє електропостачання на таких вулицях: Стеценка, Малинська, Булаховського, Туполєва, Берковецька, Обухівська, частина проспекту Перемоги, Щербаківського, Пушиної, Стуса та інших.
Зазначається, що відновлення електропостачання планується до 6:00.
За інформацією ДТЕК Київські електромережі, тільки 4% відключень у Києві потребують ремонту більше 3 годин. 86% аварій ліквідовують впродовж не більше за 2 години.
У 2019 році у Києві зафіксовано 1181 відключення електрики, у 2018 році – 1532.
Нагадаємо, Кабмін заборонив відключати електропостачання водоканалам і шахтам під час карантину.