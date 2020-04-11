Часть Киева осталась без электроснабжения

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Подольском, Святошинском и Шевченковском районах Киева в субботу в 00:33 произошло массовое аварийное отключение электроснабжения, на ремонт которого понадобится больше 5 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.