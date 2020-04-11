Часть Киева осталась без электроснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Подольском, Святошинском и Шевченковском районах Киева в субботу в 00:33 произошло массовое аварийное отключение электроснабжения, на ремонт которого понадобится больше 5 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.
Отсутствует электроснабжение на таких улицах: Стеценко, Малинская, Булаховского, Туполева, Берковецкая, Обуховская, часть проспекта Победы, Щербакивского, Пушиной, Стуса и других.
Отмечается, что восстановление электроснабжения планируется до 6:00.
По информации ДТЭК Киевские электросети, только 4% отключений в Киеве требуют ремонта более 3 часов. 86% аварий ликвидируют в течение не более 2 часов.
В 2019 году в Киеве зафиксировано 1181 отключение электричества, в 2018 году - 1532.
Напомним, Кабмин запретил отключать электроснабжение водоканалам и шахтам во время карантина.