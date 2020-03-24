Чаплига: деякі ієрархи ПЦУ своєю поведінкою створюють враження, що Єпіфаній нічого не вирішує

"Це стосується єпархій Константинопольського патріархату. І для ПЦУ це нічого не означає ", - таку позицію Євстратія опублікували українські ЗМІ.

Михайло Чаплига звернув увагу, що єпископи ПЦУ продемонстрували протилежну точку зору з приводу карантину.

"Між тим, в ПЦУ повний розбрат. Єпіфаній закликає слідувати карантину! Але його авторитет нічого не означає. Митрополит Волинський і Луцький Михайло закликає активно ходити в храм і не піддаватися паніці, яку поширюють ЗМІ. Спікер Синоду ПЦУ Євстратій (Зоря) теж говорить, що карантин для них нічого не означає ", - навів правозахисник три різні позиції ієрархів ПЦУ з карантину.

Як пояснює Чаплига, митрополит Волинський і Луцький Михайло невипадково опонує Епифанию. Він нагадує, що саме Михайло претендував стати предстоятелем ПЦУ замість Єпіфанія, але його змусили зняти свою кандидатуру.

"Мабуть, Єпіфаній мало що контролює у себе в ПЦУ, а митрополит Волинський і Луцький Михайло продовжує свою конкуренцію з Єпіфаній за керівництво в ПЦУ - не секрет, що він на головній позиції бачив саме себе", - пояснив він.

Навіть під час епідемії в ПЦУ немає єдності з такого важливого для прихожан питання ... ", - дійшов висновку правозахисник.

Чаплига зазначає, як опоненти ПЦУ прямо говорять, що Епіфанію & Co наплювати на здоров'я прихожан.

"Хлопці, ваші інтриги в стилі" хто кого підсидить "- ваше внутрішня справа. Але через такого різнобою складається враження, що єпископам ПЦУ, як би це м'якше, все одно, що там буде з віруючими. І я вже не кажу про те, як злі язики голосно кричать, що ПЦУ наплювати на здоров'я своїх прихожан ... ", - обурюється він.

"І у мене знову питання: чи контролює ПЦУ Єпіфаній, на щось він впливає? Або вже ні на що не впливає? ", - задається питанням правозахисник Михайло Чаплига.