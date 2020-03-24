Чаплига: деякі ієрархи ПЦУ своєю поведінкою створюють враження, що Єпіфаній нічого не вирішує
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Головна причина того, що серед ієрархів Православної церкви України немає єдності з приводу дотримання карантину - це внутрішні інтриги. Так правозахисник Михайло Чаплига у себе в Facebook прокоментував слова спікера Синоду ПЦУ, архієпископа Євстратія (Зорі) про те, що заклик Вселенського патріарха Варфоломія зупинити служби на час карантину "для ПЦУ нічого не означає", передає УНН.
"Це стосується єпархій Константинопольського патріархату. І для ПЦУ це нічого не означає ", - таку позицію Євстратія опублікували українські ЗМІ.
Михайло Чаплига звернув увагу, що єпископи ПЦУ продемонстрували протилежну точку зору з приводу карантину.
"Між тим, в ПЦУ повний розбрат. Єпіфаній закликає слідувати карантину! Але його авторитет нічого не означає. Митрополит Волинський і Луцький Михайло закликає активно ходити в храм і не піддаватися паніці, яку поширюють ЗМІ. Спікер Синоду ПЦУ Євстратій (Зоря) теж говорить, що карантин для них нічого не означає ", - навів правозахисник три різні позиції ієрархів ПЦУ з карантину.
Як пояснює Чаплига, митрополит Волинський і Луцький Михайло невипадково опонує Епифанию. Він нагадує, що саме Михайло претендував стати предстоятелем ПЦУ замість Єпіфанія, але його змусили зняти свою кандидатуру.
"Мабуть, Єпіфаній мало що контролює у себе в ПЦУ, а митрополит Волинський і Луцький Михайло продовжує свою конкуренцію з Єпіфаній за керівництво в ПЦУ - не секрет, що він на головній позиції бачив саме себе", - пояснив він.
Навіть під час епідемії в ПЦУ немає єдності з такого важливого для прихожан питання ... ", - дійшов висновку правозахисник.
Чаплига зазначає, як опоненти ПЦУ прямо говорять, що Епіфанію & Co наплювати на здоров'я прихожан.
"Хлопці, ваші інтриги в стилі" хто кого підсидить "- ваше внутрішня справа. Але через такого різнобою складається враження, що єпископам ПЦУ, як би це м'якше, все одно, що там буде з віруючими. І я вже не кажу про те, як злі язики голосно кричать, що ПЦУ наплювати на здоров'я своїх прихожан ... ", - обурюється він.
"І у мене знову питання: чи контролює ПЦУ Єпіфаній, на щось він впливає? Або вже ні на що не впливає? ", - задається питанням правозахисник Михайло Чаплига.