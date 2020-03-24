Чаплыга: некоторые иерархи ПЦУ своим поведением создают впечатление, что Епифаний ничего не решает

“Это касается епархий Константинопольского патриархата. И для ПЦУ это ничего не означает”, — такую позицию Евстратия опубликовали украинские СМИ.

Михаил Чаплыга обратил внимание, что епископы ПЦУ продемонстрировали противоположную точку зрения по поводу карантина.

“Меж тем, в ПЦУ полный раздрай. Епифаний призывает следовать карантину! Но его авторитет ничего не значит. Митрополит Волынский и Луцкий Михаил призывает активно ходить в храм и не поддаваться панике, которую распространяют СМИ. Спикер Синода ПЦУ Евстратий (Зоря) тоже говорит, что карантин для них ничего не означает”, — привел правозащитник три разные позиции иерархов ПЦУ по карантину.

Как поясняет Чаплыга, митрополит Волынский и Луцкий Михаил неслучайно оппонирует Епифанию. Он напоминает, что именно Михаил претендовал стать предстоятелем ПЦУ вместо Епифания, но его принудили снять свою кандидатуру.

“Видимо, Епифаний мало что контролирует у себя в ПЦУ, а митрополит Волынский и Луцкий Михаил продолжает свою конкуренцию с Епифанием за руководство в ПЦУ — не секрет, что он на главной позиции видел именно себя”, — пояснил он.

Даже во время эпидемии в ПЦУ нет единства по такому важному для прихожан вопросу...“, — пришел к выводу правозащитник.

Чаплыга отмечает, как оппоненты ПЦУ прямо говорят, что Епифанию & Co наплевать на здоровье прихожан.

“Ребята, ваши интриги в стиле „кто кого подсидит“ — ваше внутреннее дело. Но из-за такого разнобоя складывается впечатление, что епископам ПЦУ, как бы это помягче, все равно, что там будет с верующими. И я уже не говорю о том, как злые языки громко кричат, что ПЦУ наплевать на здоровье своих прихожан...”, — возмущается он.

“И у меня опять вопрос: контролирует ли ПЦУ Епифаний, на что-то он влияет? Или уже ни на что не влияет?”, — задается вопросом правозащитник Михаил Чаплыга.