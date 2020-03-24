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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98596 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102936 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105009 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104061 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112548 просмотра

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Чаплыга: некоторые иерархи ПЦУ своим поведением создают впечатление, что Епифаний ничего не решает

Чаплыга: некоторые иерархи ПЦУ своим поведением создают впечатление, что Епифаний ничего не решает

Киев  •  УНН

 • 26360 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Главная причина того, что среди иерархов Православной церкви Украины нет единства по поводу соблюдения карантина — это внутренние интриги. Так правозащитник Михаил Чаплыга у себя в Facebook прокомментировал слова спикера Синода ПЦУ, архиепископа Евстратия (Зори) о том, что призыв Вселенского патриарха Варфоломея остановить службы на время карантина “для ПЦУ ничего не означает”, передает УНН.

“Это касается епархий Константинопольского патриархата. И для ПЦУ это ничего не означает”, — такую позицию Евстратия опубликовали украинские СМИ.

Михаил Чаплыга обратил внимание, что епископы ПЦУ продемонстрировали противоположную точку зрения по поводу карантина.

“Меж тем, в ПЦУ полный раздрай. Епифаний призывает следовать карантину! Но его авторитет ничего не значит. Митрополит Волынский и Луцкий Михаил призывает активно ходить в храм и не поддаваться панике, которую распространяют СМИ. Спикер Синода ПЦУ Евстратий (Зоря) тоже говорит, что карантин для них ничего не означает”, — привел правозащитник три разные позиции иерархов ПЦУ по карантину.

Как поясняет Чаплыга, митрополит Волынский и Луцкий Михаил неслучайно оппонирует Епифанию. Он напоминает, что именно Михаил претендовал стать предстоятелем ПЦУ вместо Епифания, но его принудили снять свою кандидатуру.

“Видимо, Епифаний мало что контролирует у себя в ПЦУ, а митрополит Волынский и Луцкий Михаил продолжает свою конкуренцию с Епифанием за руководство в ПЦУ — не секрет, что он на главной позиции видел именно себя”, — пояснил он.

Даже во время эпидемии в ПЦУ нет единства по такому важному для прихожан вопросу...“, — пришел к выводу правозащитник.

Чаплыга отмечает, как оппоненты ПЦУ прямо говорят, что Епифанию & Co наплевать на здоровье прихожан.

“Ребята, ваши интриги в стиле „кто кого подсидит“ — ваше внутреннее дело. Но из-за такого разнобоя складывается впечатление, что епископам ПЦУ, как бы это помягче, все равно, что там будет с верующими. И я уже не говорю о том, как злые языки громко кричат, что ПЦУ наплевать на здоровье своих прихожан...”, — возмущается он.

“И у меня опять вопрос: контролирует ли ПЦУ Епифаний, на что-то он влияет? Или уже ни на что не влияет?”, — задается вопросом правозащитник Михаил Чаплыга.

Украинские Национальные Новости

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