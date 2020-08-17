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Cargill експортує українську продукцію в офшори

Cargill експортує українську продукцію в офшори

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. "Дочка" американської корпорації Cargill експортує українську продукцію в офшори. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.

Зокрема, у 2019 році Cargill здійснювала експортні поставки у такі офшорні юрисдикції: Британські Віргінські Острови, Гонконг, Киргизька Республіка і Сінгапур.

Так, за рік дохід Cargill від експорту продукції на Британські Віргінські Острови склав близько 8 млн грн, у Гонконг - близько 15 млн грн, у Киргизьку Республіку - близько 3 млн грн, у Сінгапур - близько 65 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угода Cargill і "Яблуневого Дару" про "схлопування" кредитів "Дельта Банку" виявилася незаконною: Лямець розповів про передісторію.

На думку експертів, використання офшорів в Україні з року в рік залишається найпопулярнішим інструментом, що вирішує відразу кілька завдань:

▪️ уникнення оподаткування всередині країни (легальне зниження податкового навантаження шляхом зловживання пільгами, нестандартними податковими режимами і статусами резидентності);

▪️ зниження ризиків, пов'язаних з рейдерством.

"Для країни наслідками структурування бізнесу та активів за допомогою офшорів стають "втрата" капіталу внаслідок низького рівня захисту інвестицій та виведення за кордон фінансових результатів корупції", - пише у своєму блозі директор юридичної компанії HLP Group Віта Шкарапута.

Як повідомлялося раніше в УНН, Cargill нерідко фігурує у схемах ухилення від сплати податків, але, незважаючи на це, кредитує уряд України.

Українські Національні Новини

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