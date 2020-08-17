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4 марта, 14:27 • 96641 просмотра

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4 марта, 13:25 • 105169 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 101477 просмотра

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Cargill экспортирует украинскую продукцию в оффшоры

Cargill экспортирует украинскую продукцию в оффшоры

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. "Дочка" американской корпорации Cargill экспортирует украинскую продукцию в оффшоры. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.

В частности, в 2019 году Cargill осуществляла экспортные поставки в такие оффшорные юрисдикции: Британские Виргинские Острова, Гонконг, Кыргызская Республика и Сингапур.

Так, за год доход Cargill от экспорта продукции на Британские Виргинские Острова составил около 8 млн грн, в Гонконг - около 15 млн грн, в Кыргызскую Республику - около 3 млн грн, в Сингапур - около 65 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соглашение Cargill и "Яблочного Дара" о "схлопывании" кредитов "Дельта Банка" оказалось незаконным: Лямец рассказал о предыстории.

По мнению экспертов, использование оффшоров в Украине из года в год остается самым популярным инструментом, который решает сразу несколько задач:

▪️ избежание налогообложения внутри страны (легальное снижение налоговой нагрузки путем злоупотребления льготами, нестандартными налоговыми режимами и статусами резидентности);

▪️ снижения рисков, связанных с рейдерством.

"Для страны последствиями структурирования бизнеса и активов с помощью оффшоров становятся "потеря" капитала вследствие низкого уровня защиты инвестиций и вывода за границу финансовых результатов коррупции", - пишет в своем блоге директор юридической компании HLP Group Вита Шкарапута.

Как сообщалось ранее в УНН, Cargill нередко фигурирует в схемах уклонения от уплаты налогов, но, несмотря на это, кредитует правительство Украины.

Украинские Национальные Новости

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