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Бюджетний комітет ухвалив текст бюджетних пропозицій на своєму засіданні - нардеп

Бюджетний комітет ухвалив текст бюджетних пропозицій на своєму засіданні - нардеп

Київ • УНН

 • 11256 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету прийняв текст бюджетних пропозицій на своєму засіданні. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Желензняк, передає УНН.

"Бюджетний Комітет нарешті прийняв текст бюджетних пропозицій на своєму засіданні", - написав Железняк.

За його словами, голосували: "Слуги народу", "ЄС", а також "Батьківщина".

"Тепер коаліції потрібно двічі отримати 226+ голосів в залі в четвер і вважайте, що Бюджет 2021 буде прийнятий в першому читанні ... або не прийнятий", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер, 5 листопада, планує розглянути законопроект про Державний бюджет на 2021 рік та президентський законопроект про інвестиційних нянь.

Українські Національні Новини

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