Бюджетный комитет принял текст бюджетных предложений на своем заседании - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета принял текст бюджетных предложений на своем заседании. Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Желензняк, передает УНН.
"Бюджетный Комитет наконец принял текст бюджетных предложений на своем заседании", - написал Железняк.
По его словам, голосовали: "Слуги народа", "ЕС", а также "Батькивщина".
"Теперь коалиции нужно дважды получить 226+ голосов в зале в четверг и считайте, что бюджет 2021 будет принят в первом чтении ... или не принят", - резюмировал нардеп.
Напомним, Верховная Рада в четверг, 5 ноября, планирует рассмотреть законопроект о Государственном бюджете на 2021 и президентский законопроект о инвестиционных нянях.