Бюджет-2021: Мінфін повідомив, де хочуть збільшити видатки

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Видатки загального фонду Державного бюджету до другого читання планується збільшити більш ніж на 20 млрд грн. Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

“Народними депутатами, фракціями, групами та комітетами було надано більше 2 тисяч пропозицій до проекту Державного бюджету на 2021 рік, що по суті складає орієнтовно один такий бюджет”, — сказав Марченко.

З його слів, у співпраці з народними депутатами та парламентськими комітетами, робочою групою та бюджетним комітетом було напрацьовано пропозиції, що знайшли своє відображення у проекті постанови Верховної Ради України про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік.

“Проектом постанови пропонується збільшити видатки загального фонду Державного бюджету більш ніж на 20 млрд грн. Насамперед йдеться про додаткове фінансування: розвитку територій — 4,3 млрд грн, інфраструктурних проектів — 7,5 млрд грн, культури і спорту — 3 млрд грн, охорони здоров’я — 2 млрд грн, підтримки аграріїв — 500 млн грн, соцзахист — 200 млн грн, екологія — 90, освіта і наука, підтримка військової сфери. З метою продовження реформування правоохоронних органів, ми будемо шукати можливості для вирішення питання заробітних план прокурорів, і до етапу другого читання будемо шукати можливості для всіх інших правоохоронних органів”, — заявив міністр.

Нагадаємо, у четвер парламентарі на позачерговому засіданні Верховної Ради ухвалили за основу законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу, який необхідний для ухвалення Держбюджету на 2021 рік. 

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