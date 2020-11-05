Бюджет-2021: Минфин сообщил, где хотят увеличить расходы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Расходы общего фонда Государственного бюджета ко второму чтению планируется увеличить более чем на 20 млрд грн. Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Народными депутатами, фракциями, группами и комитетами было предоставлено более 2 тысяч предложений к проекту Государственного бюджета на 2021 год, что по сути составляет ориентировочно один такой бюджет", - сказал Марченко.
По его словам, в сотрудничестве с народными депутатами и парламентскими комитетами, рабочей группой и бюджетным комитетом были наработаны предложения, нашедшие свое отражение в проекте постановления Верховной Рады Украины о выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2021 год.
"Проектом постановления предлагается увеличить расходы общего фонда Государственного бюджета более чем на 20 млрд грн. Прежде всего речь идет о дополнительном финансировании: развития территорий - 4,3 млрд грн, инфраструктурных проектов - 7,5 млрд грн, культуры и спорта - 3 млрд грн, здравоохранения - 2 млрд грн, поддержки аграриев - 500 млн грн, соцзащиты - 200 млн грн, экология - 90, образование и наука, поддержка военной сферы. С целью продолжения реформирования правоохранительных органов, мы будем искать возможности для решения вопроса заработных план прокуроров, и к этапу второго чтения будем искать возможности для всех других правоохранительных органов", - заявил министр.
Напомним, в четверг парламентарии на внеочередном заседании Верховной Рады приняли за основу законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия Госбюджета на 2021 год.