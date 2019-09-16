Бюджет-2020: уряд прогнозує сповільнення споживчої інфляції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У 2020 році зростання внутрішніх цін на споживчому ринку уповільниться до 6 % (у грудні до грудня). Про це йдется у проекті державного бюджету на наступний рік, повідомляє УНН.
“У 2020 році зростання внутрішніх цін на споживчому ринку уповільниться до 6 % (у грудні до грудня) із подальшим низхідним трендом, що в цілому відповідає цілям, визначеним Національним банком України”, — йдеться у пояснювальній записці до проекту бюджету.
Також урядовці очікують і уповільнення зростання внутрішніх цін у промисловості у розрахунку грудень до грудня до 8,4% у 2020 році.
Нагадаємо, у 2020 році прогнозується прискорення зростання ВВП до 3,3%.
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