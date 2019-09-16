Бюджет-2020: правительство прогнозирует замедление потребительской инфляции

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46915 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109446 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101340 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108563 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118860 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147882 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148370 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 186889 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116730 просмотра

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Бюджет-2020: правительство прогнозирует замедление потребительской инфляции

Бюджет-2020: правительство прогнозирует замедление потребительской инфляции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В 2020 году рост внутренних цен на потребительском рынке замедлится до 6% (в декабре к декабрю). Об этом идется в проекте государственного бюджета на следующий год, сообщает УНН.

"В 2020 году рост внутренних цен на потребительском рынке замедлится до 6% (в декабре к декабрю) с последующим нисходящим трендом, что в целом соответствует целям, определенным Национальным банком Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Также чиновники ожидают и замедление роста внутренних цен в промышленности в расчете декабрь к декабрю до 8,4% в 2020 году.

Напомним, в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проект бюджета-2020 рассчитали по курсу 28,2 грн за доллар

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