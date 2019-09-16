Бюджет-2020: правительство прогнозирует замедление потребительской инфляции

"В 2020 году рост внутренних цен на потребительском рынке замедлится до 6% (в декабре к декабрю) с последующим нисходящим трендом, что в целом соответствует целям, определенным Национальным банком Украины", - говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Также чиновники ожидают и замедление роста внутренних цен в промышленности в расчете декабрь к декабрю до 8,4% в 2020 году.

Напомним, в 2020 году прогнозируется ускорение роста ВВП до 3,3%.

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