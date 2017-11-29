Бюджет-2018 передбачає фінансування інновацій - Гройсман

"Що стосується політики уряду: ми в цьому році уже створили раду розвитку інновацій", - нагадав В.Гройсман.

Він зазначив, що створення ради означає, що уряд буде напрацьовувати механізми підтримки розвитку інновацій.

"Друга позиція – в бюджеті 2018 року ми вже створюємо фонд підтримки інновацій, інноваційних рішень, які можуть слугувати двигуном позитивних змін в країні", - повідомив прем’єр.

Нагадаємо, за словами В.Гройсмана - Україна має запроваджувати інноваційні методи для отримання енергетичної незалежності.