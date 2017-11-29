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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 7026 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 4611 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 23498 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 38062 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 104474 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 133739 просмотра

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Бюджет-2018 предусматривает финансирование инноваций - Гройсман

Бюджет-2018 предусматривает финансирование инноваций - Гройсман

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. В бюджете Украины 2018 года предусмотрено создание фонда поддержки инноваций. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на международном саммите мэров, передает УНН.

"Что касается политики правительства: мы в этом году уже создали совет развития инноваций", - напомнил В.Гройсман.

Он отметил, что создание совета означает, что правительство будет нарабатывать механизмы поддержки развития инноваций.

"Вторая позиция - в бюджете 2018 года мы уже создаем фонд поддержки инноваций, инновационных решений, которые могут служить двигателем позитивных изменений в стране", - сообщил премьер.

Напомним, по словам В.Гройсмана - Украина имеет вводить инновационные методы для получения энергетической независимости.

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