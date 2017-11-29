Бюджет-2018 предусматривает финансирование инноваций - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В бюджете Украины 2018 года предусмотрено создание фонда поддержки инноваций. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на международном саммите мэров, передает УНН.
"Что касается политики правительства: мы в этом году уже создали совет развития инноваций", - напомнил В.Гройсман.
Он отметил, что создание совета означает, что правительство будет нарабатывать механизмы поддержки развития инноваций.
"Вторая позиция - в бюджете 2018 года мы уже создаем фонд поддержки инноваций, инновационных решений, которые могут служить двигателем позитивных изменений в стране", - сообщил премьер.
Напомним, по словам В.Гройсмана - Украина имеет вводить инновационные методы для получения энергетической независимости.