Бюджет-2018 предусматривает финансирование инноваций - Гройсман

"Что касается политики правительства: мы в этом году уже создали совет развития инноваций", - напомнил В.Гройсман.

Он отметил, что создание совета означает, что правительство будет нарабатывать механизмы поддержки развития инноваций.

"Вторая позиция - в бюджете 2018 года мы уже создаем фонд поддержки инноваций, инновационных решений, которые могут служить двигателем позитивных изменений в стране", - сообщил премьер.

Напомним, по словам В.Гройсмана - Украина имеет вводить инновационные методы для получения энергетической независимости.