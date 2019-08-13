Бурштинові схеми на Житомирщині: прокуратура відкрила справу щодо правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прокуратурою Житомирщини, за результатами наради Президента України в місті Олевську, розпочато кримінальне провадження щодо можливого одержання неправомірної вигоди посадовими особами правоохоронних органів області, передає УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури.
“З урахуванням інформації, оприлюдненої на нараді, а також розміщеної на офіційному веб-сайті Офісу Президента України та у засобах масової інформації, прокуратурою Житомирської області, відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище)”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський доручив звільнити керівника поліції Житомирської області через бурштинові схеми
Матеріали кримінального провадження для проведення досудового розслідування передані за підслідністю до територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.
У прокуратурі відзначили, що це реакція на інформацію, яку озвучив Президент України Володимир Зеленський щодо причетності службових осіб державних та правоохоронних органів Житомирської області до покривання схем незаконного видобутку бурштину на території Олевського, Овруцького та Коростенського районів, а також можливого одержання ними від кримінальних авторитетів неправомірної вигоди за безперешкодне здійснення незаконної діяльності.
Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно звільнення керівників поліції у низці районів Житомирської, Рівненської та Волинської областей буде розглянуто 20 серпня на колегії МВС.