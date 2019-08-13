Подання Зеленського на звільнення районних керівників поліції розглянуть 20 серпня - Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно звільнення керівників поліції у низці районів Житомирської, Рівненської та Волинської областей буде розглянуто 20 серпня на колегії МВС. Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Це звернення Президента було до мене, а також до міністра внутрішніх справ. Хочу довести, що 20 числа відбудеться велика колегія МВС, і серед планових питань буде питання звіту поліцейського сегменту, де будуть вирішені, в тому числі й кадрові проблеми, які є на сьогодні у Національній поліції. Відповідно ми відреагуємо законним шляхом на рекомендації Президента”, — сказав Князєв, відповідаючи на питання стосовно звільнення керівників поліції у п’яти районах Рівненської області.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Житомирську область закликав звільнити керівника поліції області та очільників райвідділів поліції, а також голову СБУ в області.