Янтарные схемы в Житомирской области: прокуратура открыла дело в отношении правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Прокуратурой Житомирской области, по результатам совещания Президента Украины в городе Олевске, начато уголовное производство относительно возможного получения неправомерной выгоды должностными лицами правоохранительных органов области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"С учетом информации, обнародованной на совещании, а также размещенной на официальном сайте Офиса Президента Украины и в средствах массовой информации, прокуратурой Житомирской области в соответствии с требованиями ст. 214 УПК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение)", - говорится в сообщении.
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Материалы уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Хмельницком.
В прокуратуре отметили, что это реакция на информацию, которую озвучил Президент Украины Владимир Зеленский о причастности должностных лиц государственных и правоохранительных органов Житомирской области к покрытию схем незаконной добычи янтаря на территории Олевского, Овручского и Коростенского районов, а также возможного получения ими от криминальных авторитетов неправомерной выгоды за беспрепятственное осуществление незаконной деятельности.
Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что обращение Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении руководителей полиции в ряде районов Житомирской, Ровенской и Волынской областей будет рассмотрено 20 августа на коллегии МВД.