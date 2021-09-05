Бунт в російській колонії: двоє ув'язнених загинуло, троє в тяжкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У виправній колонії №14 в Хабаровському краї Росії ув'язнені влаштували масову бійку, двоє людей загинули, ще троє знаходяться в тяжкому стані. Про це повідомляє телеканл "Дождь" з посиланням на регіональне управління Слідчого комітету РФ, інформує УНН.
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Правозахисна організація Gulagu.net і Telegram-канал Mash з посиланням на джерела повідомляють, що в ІК-14 стався бунт.
СК РФ порушив кримінальну справу за статтями про дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства (ч. 3 ст. 321 КК) і вбивство двох осіб (ч. 2 ст. 105 КК).
Gulagu.net і Mash пишуть, що, імовірно, конфлікт стався між "червоними" і "чорними", тобто тими, хто підтримує адміністрацію колонії, і тими, хто з нею не співпрацює.
Gulagu.net також повідомляє, що в ході конфлікту міг бути убитий "Положенець", тобто людина, яка призначається "злодієм в законі".
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