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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 49695 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 136430 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 154325 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124862 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 121035 просмотра

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Бунт в российской колонии: двое заключенных погибли, трое в тяжелом состоянии

Бунт в российской колонии: двое заключенных погибли, трое в тяжелом состоянии

Киев  •  УНН

 • 25265 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В исправительной колонии №14 в Хабаровском крае заключенные устроили массовую драку, два человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканл "Дождь" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ, передает УНН.

Детали

Правозащитная организация Gulagu.net и Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщают, что в ИК-14 произошел бунт.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК) и убийство двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

Gulagu.net и Mash пишут, что, вероятно, конфликт произошел между "красными" и "черными", то есть теми, кто поддерживает администрацию колонии, и теми, кто с ней не сотрудничает.

Gulagu.net также сообщает, что в ходе конфликта мог быть убит "Положенец", то есть человек, который назначается "вором в законе".

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