Були членами екіпажу гелікоптера ООН: у МЗС підтвердили, що чотирьох українців захопили у полон у Сомалі
Київ • УНН
Четверо українців, які входили до складу екіпажу гелікоптера Місії ООН, потрапили в полон у Сомалі після аварії. МЗС України активно працює над цією справою.
У МЗС України підтвердили, що чотирьох українців захопили у полон на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам, передає УНН.
"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців. Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН", - повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на Facebook.
За його словами, посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.
"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом із іншими причетними відомствами нашої держави", - резюмував Ніколенко.
У Сомалі бойовики захопили вертоліт ООН11.01.24, 05:25 • 37531 перегляд