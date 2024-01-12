Были членами экипажа вертолета ООН: в МИД подтвердили, что четырех украинцев захватили в плен в Сомали
Киев • УНН
Четверо украинцев, которые входили в состав экипажа вертолета Миссии ООН, попали в плен в Сомали после аварии. МИД Украины активно работает над этим делом.
В МИД Украины подтвердили, что четырех украинцев захватили в плен на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам, передает УНН.
"Наши граждане были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев. Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН", - сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на Facebook.
По его словам, посольство Украины в Кении и постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.
"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий. Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", - резюмировал Николенко.
В Сомали боевики захватили вертолет ООН11 январь 2024, 03:25 • 35226 просмотров
Были членами экипажа вертолета ООН: в МИД подтвердили, что четырех украинцев захватили в плен в Сомали
Четверо украинцев, которые входили в состав экипажа вертолета Миссии ООН, попали в плен в Сомали после аварии. МИД Украины активно работает над этим делом.
Безуглая заявила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли
Безуглая заверила, что продолжит работать "над проектами по национальной безопасности и обороне еще с большей интенсивностью и открытостью".
В Одессе задержаны преступники, которые занимались нелегальным сбытом оружия
Правоохранители задержали преступную группу, которая незаконно продавала оружие и боеприпасы из зоны боевых действий. Задержанных взяли во время одной из сделок.
россия должна понимать, что мы не отступим от поддержки Украины - Сунак о соглашении по безопасности
Новое соглашение Великобритании о безопасности с Украиной формализует военную поддержку и гарантирует долгосрочную помощь для сдерживания российской агрессии, заявил премьер-министр Сунак.
Правительство выделило 2,5 миллиарда гривен на строительство защитных сооружений - Шмыгаль
Правительство Украины выделило 2,5 миллиарда гривен на новые оборонительные сооружения, из которых 1,4 миллиарда - на фортификационные сооружения, а 1,1 миллиарда - на невзрывные заграждения. Премьер-министр Шмыгаль подтвердил выделение средств на усиление обороноспособности.
Кабмин назначил Олега Корикова главой Госатомрегулирования
Кабинет министров Украины назначил Корикова главой Госатомрегулирования и уволил Бутенко с должности заместителя министра развития общин и территорий.
Херсон под российским обстрелом: в городе раздаются взрывы
российские войска обстреливают Херсон. Местные власти призывают жителей перейти в безопасные места.
Сунак посетил многоэтажку, в которую попала российская ракета
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев, стал свидетелем последствий российского удара, поблагодарил спасателей и подписал ключевое британско-украинское соглашение о безопасности.
Спецпредставитель США Прицкер встретилась с представителями крупнейших украинских компаний-экспортеров
Пенни Притцкер обсудила с украинскими чиновниками и экспортерами развитие экспорта и логистики с целью стимулирования региональной экономики и инвестиций американского бизнеса в восстановление Украины.
В ОП рассказали детали соглашения между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности
Британско-украинское соглашение в сфере безопасности предлагает долгосрочную поддержку и оборонное сотрудничество, включая передовую военную технику, для усиления позиций Украины на поле боя.