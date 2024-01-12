Были членами экипажа вертолета ООН: в МИД подтвердили, что четырех украинцев захватили в плен в Сомали

В МИД Украины подтвердили, что четырех украинцев захватили в плен на территории Сомали, подконтрольной антиправительственным силам, передает УНН.

"Наши граждане были членами экипажа вертолета Миссии ООН в Сомали, который потерпел крушение. Их личности установлены. Вместе с украинцами на борту были также пятеро иностранцев. Вертолет принадлежит украинской частной компании, которая выполняла контракт на перевозку по заказу ООН", - сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко на Facebook.

По его словам, посольство Украины в Кении и постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке уже получили срочные поручения МИД Украины принять необходимые меры.

"Выясняем все детали аварии и захвата, состояние украинцев, устанавливаем связь с компанией-владельцем вертолета для координации действий. Держим эту ситуацию на особом контроле вместе с другими причастными ведомствами нашего государства", - резюмировал Николенко.

В Сомали боевики захватили вертолет ООН