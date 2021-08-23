Було п’ять невдалих спроб евакуювати українців з Афганістану – МЗС

Цитата

“Цілий тиждень дипломатична команда на чолі з міністром закордонних справ щоденно працювала, щоб зробити цей рейс можливим. Для того, щоб описати рівень хаосу можу навести буквально декілька фактів. Перший евакуаційний рейс який ми зробили з неділі на понеділок, фактично коли наші пасажири прийшли на рейс, на їхніх місцях сиділи інші люди”, — розповів Єнін.

Деталі

За його словами, літак фактично захопили люди, в тому числі зі зброєю, які просто ховаючись від жахів війни намагались залишити територію Афганістану у будь-який спосіб.

“Другий літак який ми планували буквально на наступну ніч фактично втік від нас — зранку планувалось завантажити його громадянами України. Водночас з невідомих причин цей літак вилетів у сусідню країну для дозаправки з невідомою групою осіб. Третя, четверта, а згодом і п’ята спроба вивезти наших громадян так само виявились невдалими з самих різних причин”, — сказав Єнін.

Доповнення

В аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула. Другий український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 серпня заявив, що черговий евакуаційний літак з Афганістану вже прямує до України. Літаку вдалось вивезти понад 100 громадян.

Раніше УНН інформував, що Міністерство закордонних справ разом із причетними відомствами працює над створенням умов для безпечної евакуації з Афганістану понад 150 українських громадян.