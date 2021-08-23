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Было пять неудачных попыток эвакуировать украинцев из Афганистана - МИД

Было пять неудачных попыток эвакуировать украинцев из Афганистана - МИД

Киев  •  УНН

 • 12889 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Было пять неудачных попыток осуществления третьего украинского эвакуационного рейса из Афганистана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Целую неделю дипломатическая команда во главе с министром иностранных дел ежедневно работала, чтобы сделать этот рейс возможным. Для того, чтобы описать уровень хаоса могу привести буквально несколько фактов. Первый эвакуационный рейс который мы сделали с воскресенья на понедельник, фактически когда наши пассажиры пришли на рейс, на их местах сидели другие люди”, — рассказал Енин.

Детали

По его словам, самолет фактически захватили люди, в том числе с оружием, которые просто прячась от ужасов войны пытались покинуть территорию Афганистана в любой способ.

“Второй самолет который мы планировали буквально на следующую ночь фактически ушел от нас — утром планировалось загрузить его гражданами Украины. В то же время по неизвестным причинам этот самолет вылетел в соседнюю страну для дозаправки с неизвестной группой лиц. Третья, четвертая, а затем и пятая попытка вывезти наших граждан так же оказались неудачными по самым разным причинам”, - сказал Енин.

Дополнение

В аэропорту “Борисполь” сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула. Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находилось 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 августа заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолете удалось вывезти более 100 граждан.

Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.

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