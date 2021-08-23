Было пять неудачных попыток эвакуировать украинцев из Афганистана - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Было пять неудачных попыток осуществления третьего украинского эвакуационного рейса из Афганистана. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает корреспондент УНН.
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“Целую неделю дипломатическая команда во главе с министром иностранных дел ежедневно работала, чтобы сделать этот рейс возможным. Для того, чтобы описать уровень хаоса могу привести буквально несколько фактов. Первый эвакуационный рейс который мы сделали с воскресенья на понедельник, фактически когда наши пассажиры пришли на рейс, на их местах сидели другие люди”, — рассказал Енин.
Детали
По его словам, самолет фактически захватили люди, в том числе с оружием, которые просто прячась от ужасов войны пытались покинуть территорию Афганистана в любой способ.
“Второй самолет который мы планировали буквально на следующую ночь фактически ушел от нас — утром планировалось загрузить его гражданами Украины. В то же время по неизвестным причинам этот самолет вылетел в соседнюю страну для дозаправки с неизвестной группой лиц. Третья, четвертая, а затем и пятая попытка вывезти наших граждан так же оказались неудачными по самым разным причинам”, - сказал Енин.
Дополнение
В аэропорту “Борисполь” сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула. Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находилось 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 августа заявил, что очередной эвакуационный самолет из Афганистана уже направляется в Украину. Самолете удалось вывезти более 100 граждан.
Ранее УНН информировал, что Министерство иностранных дел вместе с причастными ведомствами работает над созданием условий для безопасной эвакуации из Афганистана более 150 украинских граждан.