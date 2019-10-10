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"Була емоційно виснажена": Зеленський виправдав агресивну поведінку Мендель

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що поведінка його прессекретаря Юлії Мендель стосовно українського журналіста Сергія Андрушка була викликана її емоційним виснаження. Про це заявив Глава держави, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у четвер, передає кореспондент УНН.

"Була емоційно виснажена": Зеленський виправдав агресивну поведінку Мендель

"Юля як прессекретар не мала права так реагувати, але в неї було емоційне виснаження. Вона теж людина, вона не зло, вона прессекретар", - сказав Зеленський.

Президент також заявив, що багато разів бачив Андрушка, і він "часто поводив себе некоректно".

"Мені здається, що він поводить себе..., я декілька разів це бачив, не зовсім коректно. По-перше, так себе в принципі чоловік не повинен поводити стосовно до жінки, дівчини. Я пану Андрушку – чесно, не хочу, щоб це зверхньо звучало – але внутрішньо прощав йому поведінку стосовно себе. Він великий чоловік, він нападає, він стрибає, це дійсно так…" - розповів Зеленський.

Він висловив думку, що, окрім "згідно з журналістським етикетом", "згідно з законодавством України", має бути присутня людяність.

Як повідомляв УНН, було оприлюднено відео на якому Мендель не підпускає українського журналіста Сергія Андрушка до Президента України. Також Крістофер Міллер, який до цього також був втягнений у подібний інцидент з Мендель, заявив, що подібна поведінка перешкоджає роботі журналістів та не відповідає тому, як поводяться прессекретарі, наприклад, у США.

Також нагадаємо, що на прессекретаря Зеленського Юлію Мендель написали заяву у поліцію.

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