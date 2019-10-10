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"Была эмоционально истощена": Зеленский оправдал агрессивное поведение Мендель

Киев • УНН

 • 12347 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поведение его пресс-секретаря Юлии Мендель относительно украинского журналиста Сергея Андрушко была вызвана ее эмоциональным истощения. Об этом заявил Глава государства, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в четверг, передает корреспондент УНН.

"Была эмоционально истощена": Зеленский оправдал агрессивное поведение Мендель

"Юля как прессекретар не имела права так реагировать, но у нее было эмоциональное истощение. Она тоже человек, она не зло, она пресс-секретарь", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что много раз видел Андрушко, и он "часто вел себя некорректно".

"Мне кажется, что он ведет себя..., я несколько раз это видел, не совсем корректно. Во-первых, так себя в принципе мужчина не должен вести применительно к женщине, девушке. Я господину Андрушко - честно, не хочу, чтобы это свысока звучало - но внутренне прощал ему поведение по отношению к себе. Он большой человек, он нападает, он прыгает, это действительно так..."- рассказал Зеленский.

Он высказал мнение, что, кроме "согласно журналистским этикетом", "согласно законодательству Украины", должна присутствовать человечность.

Как сообщал УНН, было обнародовано видео на котором Мендель не подпускает украинского журналиста Сергея Андрушко к Президенту Украины. Также Кристофер Миллер, который до этого также был вовлечен в подобный инцидент с Мендель, заявил, что подобное поведение препятствует работе журналистов и не соответствует тому, как ведут себя пресс-секретари, например, в США.

Также напомним, что на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель написали заявление в полицию.

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