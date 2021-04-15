Буковина найближчими днями може вийти з "червоної" зони – МОЗ

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Чернівецька область найближчими днями може вийти з "червоного" рівня епіднебезпеки. Про це повідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата:

"Найближчими днями Чернівецька область може вийти з червоного рівня епіднебезпеки", - написав Ляшко.

Деталі

За його словами, наразі, в області, яка з 1 березня перебуває в "червоному" рівні досягнуто 4 з 5 передумов для переходу в "жовтий" рівень:

• Рівень тестування у Чернівецькій області в 4 рази більший за цільовий показник у 300 тестувань на 100 тисяч населення

• Коефіцієнт виявлення на чверть менший за цільовий показник у 20%

• Завантаженість ліжок з киснем за останній тиждень зменшилась із 55% до поточних 49%, що менше встановленого граничного показника у 65% на чверть

• Динаміка рівня госпіталізацій є однією із найкращих по країні і складає -25% госпіталізованих за останній тиждень

• Рівень госпіталізацій за останні 2 тижні зменшився з 99 осіб на 100 тисяч населення до поточних 67, очікується, що найближчими днями рівень госпіталізацій у регіоні може опуститися нижче цільового показника у 60 осіб на 100 тисяч населення.

Він нагадав, що це третя область, після Івано-Франківської та Закарпатської, яка показує результат від впровадження вчасних та ефективних заходів адаптивного карантину.

"Крім того, зараз бачимо стабільне покращення у Львівській області та сподіваємося її побачити у “жовтому” рівні епіднебезпеки вже наступного тижня", - додав Ляшко.

Доповнення

У Чернівецькій області за 14 квітня зафіксовано 252 нових випадки інфікування COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано вже 1,9 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 квітня, - 16,4 тисячі, найбільша цифра з початку тижня. Високий показник летальних випадків за добу - 433. Госпіталізацій дещо менше, ніж учора, але досі понад 4 тисячі.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ситуація із коронавірусом в Україні поступово стабілізується – епідемія іде на спад.

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