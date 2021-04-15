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Буковина в ближайшие дни может выйти из "красной" зоны - Минздрав

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Черновицкая область в ближайшие дни может выйти из "красного" уровня эпидопасности. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"В ближайшие дни Черновицкая область может выйти из красного уровня эпидопасности", - написал Ляшко.

Детали

По его словам, сейчас в области, которая с 1 марта находится в "красном" уровне достигнуто 4 из 5 предпосылок для перехода в "желтый" уровень:

• Уровень тестирования в Черновицкой области в 4 раза больше целевого показателя в 300 тестирований на 100 тысяч населения

• Коэффициент обнаружения на четверть меньше целевого показателя в 20%

• Загруженность коек с кислородом за последнюю неделю уменьшилось с 55% до текущих 49% меньше установленного предельного показателя в 65% на четверть

• Динамика уровня госпитализаций является одной из лучших по стране и составляет 25% госпитализированных за последнюю неделю

• Уровень госпитализаций за последние 2 недели уменьшился с 99 человек на 100 тысяч населения до текущих 67, ожидается, что в ближайшие дни уровень госпитализаций в регионе может опуститься ниже целевого показателя в 60 человек на 100 тысяч населения.

Он напомнил, что это третья область, после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая показывает результат от внедрения своевременных и эффективных мер адаптивного карантина.

"Кроме того, сейчас видим стабильное улучшение во Львовской области и надеемся ее увидеть в "желтом" уровне эпидопасности уже на следующей неделе", - добавил Ляшко.

Дополнение

В Черновицкой области за 14 апреля зафиксировано 252 новых случая инфицирования COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано уже 1,9 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 апреля, - 16,4 тысячи, самая большая цифра с начала недели. Высокий показатель летальных случаев за сутки - 433. госпитализаций несколько меньше, чем вчера, но до сих пор более 4 тысяч.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине постепенно стабилизируется - эпидемия идет на спад.

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